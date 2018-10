Sabato riaprono `La città dei bambini` e Genoa Port Center

Genova - Sabato 6 ottobre 2018 prende il via un nuovo percorso che unisce due strutture didattiche e ricreative del Porto Antico: La città dei bambini e dei ragazzi e Genoa Port Center.

Un’unica biglietteria, la possibilità di un biglietto combinato, un nuovo concept e molte più possibilità di divertimento, che vanno ad arricchire ulteriormente l’offerta che il Porto Antico dedica al pubblico dai 2 ai 100 e più anni.



Dopo il consueto stop tecnico di 3 settimane, necessarie per realizzare importanti interventi manutentivi, riapre La città dei bambini e dei ragazzi, la struttura dedicata alla scoperta della scienza e della tecnologia per bambini e ragazzi dai 2 ai 13 anni.



Dopo i recenti inserimenti di nuovi exhibit, molto graditi dal pubblico di piccoli e grandi, il lavoro manutentivo di quest’anno si è concentrato su interventi di ristrutturazione del “Piccolo bosco in città” e un complesso lavoro di riverniciatura degli spazi che si presenteranno al pubblico nel tradizionale color arancione.



Oltre a questo anche tante migliorie tecniche che andranno a migliorare la fruizione della struttura e ad agevolare il lavoro degli operatori.



Ma l’inizio della nuova “stagione di scoperte” rappresenta quest’anno anche un nuovo inizio per il Genoa Port Center, il centro espositivo dedicato al porto di Genova e situato al 2° piano del Modulo 1 dei Magazzini del Cotone. Postazioni multimediali, simulatori, filmati, immagini e descrizioni per avvicinare il pubblico, e in particolare le scuole, alla grande e variegata realtà del porto e permettere loro di scoprire e approfondire il mondo portuale sotto diversi punti di vista.



La struttura, realizzata nel 2009 dalla Provincia di Genova e attualmente di proprietà della Città Metropolitana, è gestita dal 2017 da Porto Antico di Genova S.p.A. che ne ha curato, insieme al Consorzio Sociale Agorà, l’aggiornamento dei contenuti e delle postazioni interattive.