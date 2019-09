Salone Nautico, al via la prima edizione dell´Hospital Saling Race Genoa: in sfida Gaslini e Galliera

Genova - In occasione del 59° Salone Nautico Internazionale - il quale sbarcherà a Genova dal 19 al 24 settembre 2019 - il prossimo sabato 21 settembre scenderanno in mare anche Gaslini e Galliera, che si sfideranno prendendo parte alla prima edizione della Hospital Sailing Race Genoa.



La sfida - Nata da un’idea del medico del Galliera e timoniere della barca Lunetta Paolo Pasquini - che per l'occasione sfiderà la Luna Grigia dell'ospedale pediatrico genovese - questa iniziativa ha come scopo principale quello di raccogliere fondi in favore della ricerca sulla talassemia (una malattia ereditaria del sangue caratterizzata da un'anemia cronica e tipica delle popolazioni delle coste mediterranee) grazie sia a sponsor che a donazioni.

«Speriamo che questa prima edizione possa essere solo l’inizio di una lunga storia» ha commentato Pasquini, che ha altresì spiegato come sia in programma che il vincitore di questa edizione riceverà sì un premio, ma che l’anno prossimo verrà rimesso in palio: allo stesso modo, lo sfidante della prossima edizione della Hospital Sailing Race Genoa sarà invece il vincitore della sfida dei challenger, per la quale si è già prenotato l’ospedale San Martino, che quest’anno si limiterà al ruolo di barca giuria (sulla quale salirà, per l'occasione, anche l'Assessore alla Sanità e Vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale).