Salone Nautico, grande entusiasmo per Mattarella. Demaria: «Siamo il simbolo della resistenza nel dolore della città»

La presidentessa di Ucina ha voluto commentare così la visita del presidente della Repubblica alla 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale

Genova - «Sono commossa, Mattarella è una personalità davvero fantastica. La stanchezza in questi casi non pesa, poi va via. La soddisfazione è davvero tanta». Questo il commento a caldo della presidentessa di Ucina Carla Demaria a seguito della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Salone Nautico di Genova.

«Mi ha fatto piacere rivederlo» continua Demaria: «Io l'ho conosciuto lo scorso 15 giugno, quando ho ricevuto il Premio Bellisario per il Management e sono stata ricevuta con le altre mele d'oro al Quirinale. Incontrarlo è stato un vero onore, e oggi ho avuto il piacere di replicare».



Dopo la visita - «Il presidente è stato grandioso, mi è piaciuto molto: lo hanno applaudito più volte, avevamo tutti intorno, ma non è stato come il bagno di folla di Salvini. Alla fine ha stretto la mano a chiunque gliel'abbia tesa». Un risultato davvero soddisfacente per una visita che preoccupava davvero molto. «Lo abbiamo invitato anche al prossimo Salone» ha poi raccontato la Demaria, «ma sarà molto difficile organizzare».

«Questa non è la politica di tutti i giorni. Il presidente era contentissimo, non si aspettava i bambini - anche perché nel progetto iniziale non erano previsti - e anche loro sono stati compostissimi. A un certo punto uno gli ha addirittura chiesto "Posso darti del tu?". In tutta risposta lui li ha ringraziati, "siete il futuro" ha detto loro. E i piccoli sono stati bravissimi: non sapevano se dire "buongiorno" o "ciao"».

Piacevole benché formale, insomma: una visita che ha felicemente colpito istituzioni, organizzatori e pubblico del Salone. E a quanto pare anche la prima carica dello stato è rimasta «favorevolmente e genuinamente colpita dal Salone. Lo ricordiamo, lui è il primo presidente della Repubblica venuto in visita ufficiale: prima di lui era passato solo Cossiga nel 1986, ma in quel caso si era trattato di una visita privata».



Aspettative e realtà - «Eravamo preoccupati: doveva andare tutto bene, e alla fine così è stato. Una pre-chiusura perfetta». Nonostante le premesse, dunque, alla fine pare essere andato tutto bene: «Questo salone ci preoccupava, soprattutto dopo il crollo di Ponte Morandi, ma ora siamo soddisfatti. Dal giorno successivo siamo diventati il simbolo della resistenza nel dolore della città: è stato quando abbiamo visto che non si sono persi espositori - anzi all'ultimo se ne sono aggiunti ben tre - che abbiamo capito che sarebbe stato un grande Salone». Siamo di fronte al terzo anno in doppia cifra, e questo «è davvero tanto. Dopo la tragedia non abbiamo mai avuto dubbi in merito a se fare o meno il Salone, ma di non farlo bene sì, e molti: in un momento come quello che sta vivendo Genova avevamo una responsabilità davvero grande, ma abbiamo lavorato bene e ce l'abbiamo fatta. Non c'è stato il "disastro" di qualcuno che avesse paura di non venire, di non arrivare: è un traguardo importante».



Una 58esima edizione all'altezza delle aspettative, insomma, anche se si aspetta comunque domani per i resoconti finali.