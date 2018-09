Il ministro dell'Interno è arrivato a Genova questa mattina

Genova - Un passo dalla stampa, poi di corsa allo stand delle focacce liguri.



Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è venuto questa mattina in visita alla 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale e - dopo un breve "saluto" alla stampa - non ha perso l'occasione di andare ad assaggiare alcune delle specialità liguri presenti negli stand della manifestazione.



Sola una visita di piacere dunque? Non proprio. Salvini, infatti, a chi gli ha chiesto se oltre al Salone sia venuto anche per andare, ad esempio, a far visita agli sfollati - come già accaduto ieri al suo collega e ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli - ha risposto molto tranquillamente: «Io sono qui e sono disponibile. Se i miei ospiti vorranno accompagnarmi sono pronto ad andare dovunque».