Salone Nautico, le agevolazioni di Trenitalia

Genova - Trenitalia è Official Carrier della 58a edizione del Salone Nautico a Genova in programma fino al 25 settembre.



In occasione della manifestazione i soci CartaFreccia in arrivo nel Capoluogo ligure con le Frecce Trenitalia hanno la possibilità di usufruire del biglietto di ingresso a prezzo ridotto per visitare gli spazi del Salone.



La stessa agevolazione è dedicata ai clienti del trasporto regionale che raggiungeranno Genova in treno. Potranno approfittare degli sconti i visitatori in possesso di biglietti Trenitalia con data antecedente di massimo due giorni quella di accesso alle manifestazioni.



Inoltre i titolari di CartaFreccia in arrivo in città con l’offerta del sabato “Speciale 2x1”, valida su tutti i treni nazionali, potranno visitare il Salone Nautico usufruendo dell’ingresso con la formula 2x1 nella giornata di sabato 22 settembre, acquistando due biglietti di ingresso al prezzo di una sola persona.



Informazioni di dettaglio disponibili consultando il sito web trenitalia.com.