Salone Nautico, presentazione del calendario della Marina Militare

Genova - Lunedì 24 settembre, alle 12.30 , presso il Teatro del Mare nell'ambito della 58^ edizione del Salone Nautico di Genova, si terrà la presentazione ufficiale del calendario 2019 della Marina Militare: "PALOMBARI E INCURSORI NELLA MARINA MILITARE"



Il titolo svela scatti d'eccezione realizzati dal fotografo Massimo Sestini per il nuovo calendario che, per la prima volta, è dedicato a uno delle componenti di eccellenza della Forza Armata che vanta una storia ricca di episodi di vero eroismo: il Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN).



Un raggruppamento apprezzato a livello mondiale che, con questo prodotto editoriale eccezionale, svela la sua stretta interdipendenza e sinergia con le altre componenti dello strumento aeromarittimo della Forza Armata.



Il primo passo di un percorso che toccherà, in futuro, anche le altre specialità, tutte caratterizzate da elevate competenze, professionalità e peculiari caratteristiche indispensabili per garantire la sicurezza della dimensione marittima.



Si tratta di immagini uniche, vive, che descrivono in particolare l'orgoglio che prova un incursore o un palombaro del COMSUBIN e il suo fortissimo senso di appartenenza. Immagini che propongono, quale elemento focale, la principale risorsa della Marina: il personale. Uomini e donne determinati, motivati ed entusiasti che con dedizione operano in missioni operative, attività addestrative o ad alta connotazione duale e complementare a favore della collettività.



Il "fregio" del berretto, ripetuto in copertina e nelle pagine del calendario, richiama simbolicamente il codice dei valori fondanti della Forza armata, la tradizione e la volontà di rinnovarli, per costruire il futuro, conoscendo e valorizzando il passato.



Quest'anno il Calendario testimonia anche la collaborazione con Fondazione Operation Smile, in ragione dell'impegno congiunto che ha radici profonde e culmina, ai giorni nostri, nel progetto "Un Mare di Sorrisi" , con l'intento di promuovere, nell'occasione, la raccolta di fondi per il comune obiettivo di aiutare bambini ed adulti affetti da malformazioni al volto in Italia e nel mondo.



Sarà possibile acquistare/prenotare il calendario 2018 presso lo Stand della Marina presente al Salone Nautico o tramite la Home Page del sito Internet della Forza Armata www.marina.difesa.it.