Salone orientamenti, studenti sulla portaerei Cavour

25 mila studenti oggi al Salone orientamenti

Genova - Una giornata di incontri e iniziative quella che si è svolta oggi al Salone Orientamenti nell’area del porto antico di Genova. Sono state 25.000 le presenze degli studenti al Salone Orientamenti, un dato in aumento rispetto allo scorso anno, quando nella prima giornata si erano toccate le 22.000 presenze. Dei 25.000, 13.000 sono gli studenti delle scuole superiori e universitari, 7.000 quelli delle medie e delle elementari e 1.100 i giovani in cerca di lavoro che hanno partecipato al Career Day e 4.000 tra docenti, educatori e genitori.



«I numeri confermano che siamo davanti a un Salone nazionale e registrano un’ulteriore crescita rispetto all’anno scorso – spiega l’assessore alla Formazione e Istruzione Ilaria Cavo – Un trend positivo che ci fa ben sperare per i prossimi giorni e che ci dimostra che il messaggio di fondo è passato: questo è un Salone per tutti, per gli studenti, per le persone in cerca di lavoro, per gli educatori e per le famiglie».



Alcuni studenti del Salone Orientamenti, soprattutto degli istituti Nautici, sono stati accolti quest’oggi sulla portaerei Cavour ormeggiata a ponte Doria per mostrare dal vivo uno dei gioielli della tecnologia italiana costruita da Fincantieri negli stabilimenti di Riva Trigoso.



«Abbiamo contribuito a far arrivare a Genova la portaerei grazie a una richiesta avanzata dal presidente Toti proprio per implementare l’offerta di Orientamenti – spiega l’assessore regionale alla Formazione e Istruzione Ilaria Cavo – E' stata una gioia vedere il grande interesse che ha suscitato nei ragazzi che oggi hanno sfruttato l’opportunità offerta dal Salone di visitarla come uno dei momenti salienti del Salone».



Sono stati quasi un centinaio i ragazzi che sono saliti a bordo accolti dal comandante, capitano di vascello Andrea Ventura che è a capo di un equipaggio formato da 500 persone. «E’ stato molto interessante –ha commentato il comandante durante la visita di oggi – vedere grande interesse da parte dei ragazzi che abbiamo ospitato. Da quando siamo arrivati a Genova sono state 8000 le persone salite a bordo e contiamo di arrivare a toccare quota 10.000 prima della nostra partenza prevista venerdì mattina. Sicuramente a bordo gli studenti hanno potuto entrare in contatto con le innumerevoli specialità della Marina Militare: dalla componente sommergibilista, ai caccia multiruolo e alle formazioni da sbarco. Ci auguriamo che vedere tutto questo sia stato un modo per mostrare agli studenti come questo sia un mestiere difficile, ma anche di grande soddisfazione».