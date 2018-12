Sampdoria-Parma sostiene AISM: 300 ragazzini al Ferraris

Genova - Lo sport come mezzo di condivisione e di crescita. Domenica 16 dicembre alle ore 15.00, più di 300 bambini delle scuole elementari e medie di Genova avranno la possibilità di assistere alla partita Sampdoria – Parma presso lo Stadio Luigi Ferraris.



È possibile grazie all’Associazione non profit Dalla Scuola allo Stadio, nata dalla passione di un gruppo di ragazzi per la sport allo scopo di condividerla con i più piccoli, partendo proprio dalle scuole al patrocinio di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e del Corriere dello Sport.



Arrivata al suo 50° anniversario di storia, che celebra quest’anno con numerose iniziative, da sempre sostenitrice dell’attività sportiva, AISM sostiene il diritto all’inclusione sociale. Lo sport, ne è un mezzo che rende accessibile a tutti l’attività fisica, non solo dal punto di vista sanitario, ma come passione, divertimento, benessere, stile di vita e valori di solidarietà.



“A questa bella iniziativa partecipiamo anche noi di AISM, insieme ai nostri volontari. Perché noi, un’associazione che ha appena compiuto cinquant’anni, essere accanto a un’associazione neo nata, che parla di valori sociali ai più giovani e alle famiglie, è importantissimo.



Noi, l’associazione delle persone con sclerosi multipla, da sempre siamo vicino ai più giovani, ai valori che legano e fanno crescere, a quelli che non escludono.



Lo sport è da sempre un valore di inclusione, e va vissuto come tale da tutti; anche da chi convive con la sclerosi multipla e si sente più fragile, anche da chi non riesce a fare goal perché non corre veloce, ma ha voglia di giocare e di essere parte di una squadra. A noi di AISM piace essere parte anche di cose come queste”, Angela Martino, presidente nazionale di AISM.