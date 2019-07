San Fruttuoso, auto ribaltata nella notte: a bordo una mamma con due bambine piccole

Genova - Intorno all'1 di questa notte un'auto con a bordo una mamma e le sue due figlie (rispettivamente di 5 e 1 anno) si è ribaltata su un fianco in via Berghini (San Fruttuoso) per cause ancora in via di accertamento.



Il sinistro - Immediato l'intervento degli operatori del 118, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, allertati tempestivamente da alcuni residenti della zona che - alla vista dell'incidente - si sono subito prodigati a prestare i primi soccorsi. Le bambine sono state trasportate al Gaslini, ma fortunatamente non sembrano aver riportato grossi danni.



[Foto d'archivio]