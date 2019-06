San Fruttuoso, evade dai domiciliari due volte in un solo giorno: i Carabinieri lo trovano al bar

Genova - Sottoposto agli arresti domiciliari, un 42enne genovese - gravato da precedenti di Polizia - non è stato trovato in casa per ben due controlli di fila, entrambi effettuati nell'arco della stessa giornata. Una volta rintracciato, l'uomo è stato nuovamente arrestato



I controlli - A quanto pare l'uomo - sottoposto agli arresti domiciliari per reati relativi allo spaccio di stupefacenti - sarebbe risultato assente già durante il primo controllo, a seguito del quale è stato già denunciato dai Carabinieri di San Fruttuoso per evasione: in quell'occasione, il 42enne si sarebbe giustificato dicendo di essersi allontanato da casa per poco tempo, dovendo tornare poco dopo per accudire il proprio cane. Anche nel tardo pomeriggio, però, un secondo controllo avrebbe accertato la sua assenza: a quel punto, dunque, i militari si sarebbero messi sulle sue tracce, sorprendendolo infine in un bar nelle vicinanze. In questo secondo caso, all'uomo è toccato l'arresto per evasione.