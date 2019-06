San Fruttuoso, famiglia di cinghiali passeggia per piazza Giusti: interviene la Polizia locale

Genova - Da Quezzi a San Martino, dal centro a San Fruttuoso: non si fermano le segnalazioni dei cittadini per allertare in merito alla presenza di cinghiali in città. Ieri mattina l'ennesima famigliola di ungulati è stata avvistata in piazza Giusti (a San Fruttuoso), dove due esemplari adulti e quattro cuccioli che passeggiavano tranquillamente nella zona hanno indotto alcuni passanti a chiamare il 112.



L'intervento - Una volta sopraggiunti sul posto, gli operatori hanno indotto gli animali a indietreggiare in un giardino di fronte al bar Motta, dopo poco prima era stata posizionata una gabbia-trappola con del mangime. Nonostante l'operazione sia stata abbastanza complessa, alla fine il lavoro dei vigili ha dato i suoi frutti e gli ungulati sono stati allontanati in sicurezza.



(Foto di repertorio).