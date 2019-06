San Giovanni, proseguono i festeggiamenti per il patrono: ecco gli appuntamenti di oggi

Genova - I festeggiamenti per la notte più magica di inizio estate sono iniziati ieri alle 20.30, quando da piazza Matteotti è partito il Ghost Tour (un intrigante e misterioso viaggio alla scoperta di vecchie e nuove leggende tra i tesori del Centro Sorico), salvo poi proseguire - sempre in piazza Matteotti - alle 2 con The Wall - Il concerto (tributo per celebrare i 40 anni dall'uscita dell'omonimo disco dei Pink Floyd) e a mezzanotte con l’accensione del tradizionale Falò di San Giovanni, ancora una volta accompagnato da un caratteristico intrattenimento musicale reso possibile dall'organetto diatonico di Filippo Gambetta e dal violino di Sergio Caputo.



Gli eventi - Ma a Genova i festeggiamenti per il santo patrono (San Giovanni Battista, per l'appunto) proseguono anche oggi con una variegata serie di eventi, che coloreranno le strade e le piazze del centro storico spaziando dalla tradizione al folklore al momento religioso. La mattinata, infatti, si è aperta alle 10.30 con la celebrazione della Messa nella cattedrale di San Lorenzo dove, alle 17 Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco presiederà anche la celebrazione dei Vespri solenni. Seguirà poi la spettacolare processione che - con partenza dalla Cattedrale - si snoderà attraverso via San Lorenzo, piazza Raibetta, via Frate Olivero, piazza Caricamento, entrerà nell’area del Porto Antico e arriverà a Calata Falcone Borsellino per la Benedizione della città e del mare. La solenne processione - a cui prenderanno parte sia il Sindaco Marco Bucci che il Gonfalone della Città - percorrerà, poi, via della Mercanzia e risalirà via San Lorenzo per terminare in piazza San Lorenzo.



In occasione della festa di San Giovanni, inoltre, oggi i musei civici saranno aperti al pubblico per offrire a genovesi e turisti la possibilità di trascorrere la giornata tra arte e cultura: potete trovare tutti i dettagli a questo link.