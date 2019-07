San Martino, 20 anni di attesa per il parcheggio interrato: «Non c´è una data, ma i lavori inizieranno»

Genova - Il parcheggio interrato antistante l'Ospedale San Martino è un progetto che sarebbe dovuto partire ben 20 anni fa: si tratta di un'opera fondamentale, che conterebbe oltre 400 posti su 5 piani interrati e rappresenterebbe una vera e propria boccata d'aria per l'annoso problema di parcheggio vissuto dalla struttura (problema comune a svariate altre aree della città). Durante l'alluvione del 2011 alcune infiltrazioni d'acqua hanno causato ulteriori ritardi sulla tabella di marcia, ma ad oggi - 8 anni dopo quella data e ad oltre 20 anni da quando il progetto avrebbe dovuto essere avviato - i lavori non ancora iniziati. Le domande che sorgono spontanee a questo punto sono tante: esiste una data di inizio? Quando dovrebbero finalmente essere messi in atto? E quali dovrebbero essere le tempistiche per la realizzazione?



La questione - Il problema è stato posto all'attenzione del Consiglio comunale dal Consigliere di FdI Valeriano Vacalebre, che durante la seduta odierna ha chiesto all'Assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella ulteriori delucidazioni in merito. «Quello del parcheggio coperto del San Martino è un buco nero profondo, che ormai portiamo avanti da circa una ventina d'anni» spiega l'Assessore, che precisa: «I lavori inizieranno a brevissimo, ma non abbiamo la data precisa. L'impresa ha già iniziato a dare il via alle pulizie dell'area, che dopo 20 anni sembra si fosse trasformata nella "foresta amazzonica».

Il cantiere, insomma, verrà aperto al più presto: le pulizie sono già iniziate, e sulla carta le cose procedono. Vedremo nei prossimi tempi se la situazione riuscirà finalmente a sbloccarsi.