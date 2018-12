San Martino, alcuni ospiti `particolari` si aggirano la struttura: famiglia di cinghiali paparazzata in ospedale

Genova - «Sto andando a lavorare, sono nell'ospedale San Martino e qua c'è tanta gente in coda per fare le visite». Prenotazioni molto lunghe? Di norma sì, ma in questo caso il bersaglio dell'ironico video finito sui social non è la sanità ligure: sono i cinghiali.



Ospiti "particolari" - Pochi giorni fa un gruppo di cinghialotti ha pensato bene di scendere dalle alture dove è solito dimorare per andare a fare una "scampagnata" tra i padiglioni dell'ospedale San Martino, nell'omonimo quartiere genovese. Peccato solo che la loro visita sia stata disturbata da un passante che - con una vena decisamente ironica - ha filmato (e commentato) la scena, che è successivamente diventata virale sui social