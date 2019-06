San Martino, fermato con quasi 500 euro in tasca e svariata merce contraffatta: denunciato

Genova - Nel pomeriggio di ieri agenti del reparto Sicurezza hanno individuato in via San Martino un venditore abusivo di merce contraffatta.



I controlli - L’uomo - un 57enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora - alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di 480 euro passandoli ad un’altra persona. Il gesto, però, non è sfuggito agli agenti, che hanno immediatamente provveduto a sequestrare la somma. All'interno della merce esposta sono state trovate magliette riproducenti i marchi di note firme della moda internazionale: l'uomo - che pare avesse già ricevuto un decreto di espulsione - è stato dunque denunciato per la violazione del decreto, oltre che per ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. Sono inoltre stati sequestrati 187 articoli di merce non contraffatta posta in vendita illegalmente.