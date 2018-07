Genova - La Direzione Strategica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova informa che il dottor Giuseppe De Filippis, recentemente nominato Direttore Sanitario Aziendale a far tempo dal 1° di settembre, ha comunicato che per sopravvenuti motivi personali è costretto a rinunciare all’incarico. Con l’occasione il dottor De Filippis ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli e grande rammarico per non aver potuto cogliere la prestigiosa opportunità professionale.