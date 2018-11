San Martino, nasce il nuovo Centro di Ricerca Cardiaca e Vascolare

Genova - E’ stato inaugurato questo pomeriggio all’ospedale San Martino il Centro di Ricerca Cardiaca e Vascolare che riunisce tre gruppi di ricerca e un centro interdipartimentale: Laboratorio di Biologia Vascolare Clinica e Sperimentale, Laboratorio di Biologia Cardiovascolare, Laboratorio di Clinica di Medicina Interna 1, Centro di Ricerca Belong.



Le linee di ricerca del Laboratorio di Biologia Vascolare Clinica e Sperimentale sono finalizzate allo studio di modelli patologici delle malattie vascolari. A tal proposito vengono studiati diversi nanosistemi come approccio terapeutico innovativo per la prevenzione e la cura di patologie ostruttive del sistema circolatorio. In secondo luogo vengono approfonditi studi di valutazione biologica di protesi vascolari biodegradabili funzionalizzate con molecole e attività anti-infiammatoria nell’ottica dell’ingegneria tissutale.



Le linee di ricerca sviluppate nel Laboratorio di Biologia Cardiovascolare mirano a identificare e caratterizzare le basi molecolari e cellulari delle malattie cardiache al fine di individuare nuove strategie terapeutiche. Per quanto riguarda le linee di ricerca del Laboratorio di Clinica di Medicina Interna 1 queste mirano a studiare il ruolo fisiopatologico delle cellule infiammatorie nell’aterosclerosi e nelle complicanze ischemiche acute della malattia. Infine il centro interdipartimentale Belong studia l’estrazione di composti ad alto valore aggiunto da matrici vegetali usando tecniche non convenzionali. Un’altra linea di ricerca riguarda l’incapsulamento di molecole bioattive in nanoparticelle per preservarli dalle condizioni ambientali sfavorevoli.