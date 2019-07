San Martino, posati sul tetto i nuovi blocchi frigo

Genova - Sono stati posati sul tetto del CBA i primi due avanguardistici blocchi frigo che garantiranno la nuova climatizzazione, arrivati con anticipo rispetto ai tempi in Ospedale grazie al lavoro instancabile dell'Ufficio Tecnico. Si tratta di apparecchiature altamente complesse e costose (circa 500.000€ l'una) che vanno a sostituirne altre in alcuni casi datate fine anni '80.



Le sostituzioni delle apparecchiature sono in corso. Da domani, a installazione conclusa – lavori avanti anche di notte - i gruppi frigo al CBA saranno perfettamente funzionanti. E' in arrivo il blocco frigo del Monoblocco, come da crono programma: il vecchio sarà rimosso attorno alle 17, il nuovo sarà posizionato alle 20 circa.



Nessuna segnalazione di problemi al traffico, nessuna rimozione eseguita a fronte dell'occupazione nel piazzale del CBA di 25 posti auto.