San Martino, prosegue l’ottimizzazione del nuovo Day Hospital Onco-Ematologico

Oltre all’arricchimento delle sale d’attesa, installato il totem taglia-code, terminata l’applicazione della nuova segnaletica e attivati 30 posti auto riservati ai pazienti

Genova - Nel quadro del progetto di rinnovamento del Cancer Center e per consentire una migliore presa in carico del paziente è installato all'Ospedale Policlinico San Martino e sarà a breve funzionante, al primo piano della nuova struttura, un totem taglia-code (un chiosco digitale disponibile all'uso pubblico per ottenere autonomamente e in modo semplice il proprio turno di visita), che permetterà di rendere maggiormente fluido il sistema di accoglienza e gestione del paziente.



E’ stata altresì ultimata la nuova segnaletica a soffitto e su parete, progettata e realizzata in collaborazione con Liguria Digitale, per consentire ai pazienti di orientarsi sia all’interno che all’esterno del Day Hospital e verso gli ambulatori ematologici.





Aperto in fase sperimentale anche il parcheggio del terzo piano IST; 30 posti auto riservati a pazienti del Day Hospital con accessi programmati a rotazione in base agli orari di prenotazione e alla durata del trattamento.



Dal 1° febbraio è inoltre attivo un servizio interno dedicato ai pazienti che necessitano di trasfusione, che consente un rapido passaggio di campioni biologici e sacche trasfusionali dal Day Hospital al Monoblocco e viceversa.