San Martino, si finge un agente di Polizia e ruba 3500 a un anziano: indagano i Carabinieri

Genova - Nel pomeriggio di ieri un uomo si è presentato alla porta di un pensionato genovese esponendo un tesserino di riconoscimento delle forze dell’ordine e convincendo l'anziano di essere indagato per prelevamento di banconote contraffatte: peccato si trattasse di una truffa in piena regola.



La truffa - Dopo aver catturato l'attenzione del pensionato, il finto agente gli ha chiesto di controllare il denaro contante in sue possesso e - con un facile raggiro - è riuscito a portargli via 3500 euro e un carnet di assegni in bianco. Una volta accortosi della truffa, l'anziano ha subito sporto denuncia ai Carabinieri, ma il malfattore era già riuscito a far perdere le proprie tracce: le, indagini, pertanto, risultano ancora in corso.