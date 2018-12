San Martino sui cinghiali: «Presi provvedimenti e recinzione ripristinate»

Genova - L’Ospedale Policlinico San Martino informa che, a proposito della gestione degli ungulati dentro l’area ospedaliera, ha provveduto a proprie spese a ripristinare tutte le recinzioni necessarie nel perimetro a nord del Policlinico confinante con la zona boschiva. Vi è però l’evidenza del fatto che le recinzioni (ivi compresi alcuni lucchetti) siano state danneggiate dall’uomo e che gli stessi ungulati vengano nutriti. A tal proposito, per il danneggiamento, è in corso la presentazione di un esposto contro ignoti alle autorità competenti.



«Il nostro servizio di prevenzione inoltre, che sta operando con gli uomini della sicurezza interna per risalire a chi ha danneggiato le strutture, si è messo in contatto con le guardie zoofile regionali, che hanno provveduto tempestivamente a posizionare tre gabbie di cattura per la ricollocazione degli animali lontano dal perimetro ospedaliero. Ad oggi sono state esperite tutte le azioni rese possibili dalle norme nazionali vigenti».