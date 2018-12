San Nicolino, il mercatino della solidarietà a Sampierdarena

Sarà in piazza Settembrini dal 15 al 23 dicembre

Genova - Il Mercatino di Natale di San Nicola sarà in piazza Settembrini (Sampierdarena) dal 15 al 23 dicembre con una sua versione ridotta. Il mercato solidale di "San Nicolino" sarà aperto dalle 10 alle 19, con 8 stand di cui 3 dedicati ad associazioni benefiche. Nasce in sinergia tra l'associazione Mercatino di San Nicola, il Municipio 2 Centro Ovest e il quartiere di Sampierdarena sotto la regia dell'assessorato al commercio del Comune di Genova.



Marta Cereseto, presidentessa dell'Associazione Mercatino di San Nicola, ha dichiarato: «In un momento di difficoltà per la città abbiamo pensato di accogliere la richiesta da parte dell'amministrazione e aiutare una delle aree che hanno subito un contraccolpo maggiore dal crollo del viadotto. Abbiamo creato uno spin off in concomitanza con il Mercato originario: una versione ridotta per esigenze di location, ma con grande voglia di raccogliere fondi e aiutare chi ne ha bisogno».



Inoltre da Cavriana, in provincia di Mantova, arriverà una donazione di 4 mila euro che darà vita ad una installazione luminosa denominata "Fontana di luce" per abbellire piazza Settembrini



L'assessore al turismo e commercio del Comune, Paola Bordilli, sottolinea: «Sampierdarena è una delle delegazioni che più ha aiutato l'intera città dal 14 agosto. Per questo motivo abbiamo voluto concentrare fortemente gli sforzi per sostenere la zona in questo Natale 2018. Abbiamo scelto Piazza Settembrini come location per dare un messaggio forte a questo Natale: occupare con la tradizione e la solidarietà un luogo troppe volte ricordato per aspetti negativi che ora vogliamo valorizzare riappropriandocene e restituendolo alla cittadinanza. Adesso l'invito è rivolto ai cittadini: vivete la città e venite anche a Sampierdarena che in questo Natale si arricchisce di tante novità»



Sempre a Sampierdarena il 15 dicembre, la piazzetta dell'ex biblioteca Gallino ospiterà dalle 9 alle 18 una mostra di pittura. In via Cantore invece, dalle 15.30 si svolgerà un concerto itinerante della banda musicale Risorgimento. Sempre in via Cantore ci saranno le bancarelle dei commercianti e l'animazione truccabambini dalle 14 alle 19.



Renato Falcidia, il presidente del Municipio Centro Ovest, ha detto: «Esprimo soddisfazione per la realizzazione di questo importante progetto per Sampierdarena. Ringrazio l'assessorato al turismo e al commercio del Comune di Genova per averci appoggiato e per aver realizzato questo momento di solidarietà che auspico possa essere l'inizio di una fattiva collaborazione».