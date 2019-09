San Teodoro, incendio al gattile: al via una catena solidale per aiutare la struttura e i suoi ospiti

Genova - Lo scorso giovedì 5 settembre un incendio ha devastato il gattile "I Gatti di Nettuno" di via alle Mura di Porta Murata (a San Teodoro), fortunatamente senza alcuna conseguenza per gli animali ospiti della struttura.



L'incendio - A prendere fuoco - per cause ancora da chiarire - sarebbe stata la casetta esterna alla struttura, dove erano conservati cuscini, cucce giornali, tappetini igienici e tutto il materiale destinato alla cura degli animali. Nessuno degli animali ospitati nella struttura è rimasto ferito, mentre una delle volontarie ha respirato parecchio fumo ed è quindi rimasta intossicata.



Gara di solidarietà - Nelle ore immediatamente successive all'incendio, una catena di solidarietà si è subito innescata in aiuto del gattile e dei suoi piccoli ospiti.

Tutti coloro che volessero dare una mano a ripulire e rimettere in sesto la struttura possono contattare la pagina Facebook "Amore Vero Organizzazione di Volontariato", mentre chi fosse interessato a fare delle donazioni potrà fare un bonifico a "Gattile del Nettuno, C/C 95237780 Bancoposta. IBAN IT08D0760101400000095237780" oppure mandare soldi tramite Paypal. Nel frattempo è stata anche attivata una raccolta di cibo per i gatti in diversi negozi per animali della città di Genova.



[Foto di archivio]