Sanità, pronto il piano dei pronto soccorso durante la festività

Particolare attenzione alla Valpolcevera con servizi specifici

Genova - Il Dipartimento Interaziendale regionale dell'Emergenza ha elaborato il piano di pronto soccorso per il periodo delle festività. Tra le misure ci sono l'apertura nel pronto soccorso di ambulatori dedicati per i codici a bassa complessità, il potenziamento dei turni di medici e infermieri, la riduzione e l'eventuale blocco dei ricoveri in elezione.



Particolare attenzione alla Valpolcevera, a causa dei disagi alla viabilità post crollo del ponte Morandi. Sarà aperto un ambulatorio assistenziale operativo sabato e domenica dalle 8 alle 20 e il lunedì dalle 8 alle 14, presso la Croce Rossa di Rivarolo. Inoltre sarà aperto un ambulatorio per le urgenze odontoiatriche nel Palazzo della Salute di Fiumare, accessibile nei prefestivi e festivi.



Angelo Gratarola, coordinatore del Diar, ha precisato: «Già da qualche giorno è stato potenziato l'organico medico, sono stati aggiunti posti letto. Se le misure si rivelassero insufficienti le implementeremo».



Il commissario di Alisa, Locatelli, ha sottolineato l'importanza della vaccinazione anti-influenzale per evitare sovraffollamenti nelle strutture. «Quest'anno abbiamo rafforzato la campagna informativa, soprattutto attraverso i social. L'obbiettivo è un aumento del 5% delle vaccinazioni tra gli over 65 e le fasce a rischio».