Santa Margherita, weekend di controlli sulle strade liguri: denunciate tre persone

Genova - Per contrastare il fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera", questo weekend i Carabinieri del nucleo radiomobile di Santa Margherita e della stazione di Moneglia hanno dato vita a una serie di controlli mirati sulle strade del levante ligure.



I controlli - Nel corso delle operazioni, i militari hanno denunciato in stato di libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza: i fermati sono un 23enne e un 63enne bloccati alla guida di due motocicli e un 19enne in macchina, tutti con un tasso alcolemico due volte superiore ai limiti.