Sbaglia ingresso, scatta il `Tour in Sopraelevata`

Genova - In questi giorni di emergenza, a seguito del crollo del ponte Morandi, la viabilità è stata rivoltata come un calzino. L'intervento degli ausiliari del traffico ha evitato recentemente gaffe in cui l'amministrazione era incappata in un primo momento, lasciando libero l'accesso a quegli autotreni che, sbagliando imbocco stradale, si ritrovavano sulla celebre sopraelevata Aldo Moro, notoriamente vietata ai mezzi pesanti.



Ieri un nuovo episodio, testimoniato su Instagram dall'utente @fedequei che ha immortalato a bordo della propria auto un ciclista intento a percorrere il tratto stradale che collega la Foce a Sampierdarena. Tour in Sopraelevata ha ribattezzato subito qualcuno, tra lo stupore dei primi commenti.



La viabilità resta un asse caldo su cui l'amministrazione locale sta intervendo per smaltire l'ingente flusso di traffico. Capita però che succedano anche questi episodi, che oggi fanno sorridere, ma che rappresentano un vero e proprio pericolo in termini di sicurezza.