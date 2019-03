Scandalo ticket al San Martino, parte l´inchiesta: previsti provvedimenti immediati

Genova - Saranno disposti a breve provvedimenti disciplinari immediati per i dipendenti diventati protagonisti della vicenda dei "ticket non pagati".



La posizione della Direzione - «La Direzione Strategica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova prosegue nella fattiva collaborazione con i NAS e con la magistratura al fine di chiarire tutti gli aspetti di questa spiacevole vicenda che è stata avviata proprio grazie alle risultanze degli accertamenti svolti tra il 2015 ed il 2016 dalla commissione interna, le cui conclusioni hanno permesso alle forze dell’ordine di avviare le indagini in conclusione in questi giorni ed ora al vaglio degli inquirenti. Oltre ad aver già recuperato praticamente tutte le cifre eluse in costante comunicazione con la Procura Regionale della Corte dei Conti e avviato i controlli e la revisione delle procedure informatiche per evitare che fatti analoghi abbiano a ripetersi in futuro, è stata già fatta richiesta alla magistratura, ove possibile, di accedere agli atti per avviare tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti man mano che si producano evidenze rilevanti a tal fine». Questo il contenuto della nota diramata questa mattina dall'ufficio stampa del San Martino.



I controlli di Alisa - Nel frattempo anche Regione Liguria ha annunciato la costituzione di una Commissione regionale di esperti, che provvederanno ad attivare indipendenti sulle procedure. In questo modo si cercherà di garantire il rispetto della legalità. Senza dimenticare che l'attività di verifica messa in atto da Alisa non intende in alcun modo interferire con le indagini in corso: per questo, la Commissione regionale si occuperà solamente delle analisi relative alle aree e ai fattori di rischio legati alle attività di laboratorio.