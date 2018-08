Scarpino, il 14 agosto un consiglio comunale `monotematico`

Nonostante le proteste della Lega, la seduta è stata fissata per la vigilia di Ferragosto

Genova - La prossima settimana - che ci si creda o meno - per la prima volta la giunta comunale si riunirà alla vigilia di ferragosto per occuparsi di un tema alquanto specifico: la riapertura della discarica di Scarpino. O, meglio, "lo stato progettuale dell’impiantistica industriale necessaria per il trattamento dei rifiuti e sugli investimenti per l'utilizzo di Scarpino".



La riapertura della discarica - L'annoso tema andava affrontato prima o poi, anche se la data scelta ha comunque spiazzato un po' tutti. La situazione, in ogni caso, sembra promettente: benché solo per il rifiuto secco, la discarica di Scarpino alla fine riaprirà davvero verso la fine di agosto, mentre già a settembre al suo interno dovrebbe venir inaugurato anche un impianto finalizzato alla lavorazione del residuo liquido dei rifiuti.