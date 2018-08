Scarpino, la discarica può riaprire

Le operazioni di collaudo del sito si sono concluse nella giornata di ieri

Genova - «Sono arrivati al termine i lavori alla discarica di Scarpino. Gli interventi, che hanno richiesto un impegno senza sosta, domenica e Ferragosto compresi, hanno riguardato il capping e la successiva realizzazione del primo settore della discarica di Scarpino 3»: lo ha dichiarato Amiu tramite una nota.



Rifiuti - «La discarica era chiusa dal 2014. Le operazioni di collaudo del sito si sono concluse nella giornata di ieri. Dalla prossima settimana Scarpino tornerà alla piena operatività».



Interventi - «Dopo un lungo periodo di lavori possiamo finalmente riaprire la discarica di Scarpino – spiega Tiziana Merlino, Direttore Generale di Amiu - Arriviamo a questo risultato con grande soddisfazione, specialmente in un momento difficile e delicato come quello che stiamo vivendo. Scarpino assumerà sempre di più un ruolo strategico nel progetto globale di raccolta differenziata spinta, diventando il punto di arrivo dell’ultima parte del rifiuto indifferenziato che sarà appositamente trattato e, solo dopo, conferito in discarica».



Rifiuti - Soddisfatto anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora: «La piena sintonia tra Comune di Genova e Amiu ha permesso il raggiungimento di questo importante risultato. Il mio ringraziamento va ai lavoratori di Amiu e Amiu Bonifiche per il lavoro svolto. E – conclude - ora il cammino prosegue per dotare Genova di un impianto di trattamento finale».