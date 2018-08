Sciacallaggio tra le case degli sfollati: fermate tre donne

Genova - Non erano passati neppure due giorni dal tragico crollo di ponte Morandi - a causa del quale 43 persone sono rimaste uccise e oltre 600 si sono ritrovate sfollate dalle proprie abitazioni - che già i primi "sciacalli" avevano iniziato a introdursi nelle abitazioni abbandonate.



Il primo arresto - Le prime ad essere fermate sono state tre donne di etnia sinti (rispettivamente di 18, 36 e 43 anni), intercettate dalle forze dell'ordine mentre - già nel pomeriggio del 16 agosto - cercavano di introdursi negli appartamenti di via Fillak.

Le tre donne - colte sul fatto mentre si aggiravano con fare sospetto e in possesso di arnesi da scasso proprio nell'area evacuata - sarebbero arrivate appostamente da Torino per rubare nelle case lasciate incustodite dopo il crollo. Due di loro (la 36enne e la 43enne), dopo essere state processate per direttissima, sono state trasferite nel carcere Pontedecimo, mentre l 18enne ha ricevuto "solo" un divieto di dimora a Genova con obbligo di firma a Torino.

Immediato l'implemento dei controlli nei pressi delle 13 palazzie evacuate.