Sciopero aereo, presidio davanti al Colombo: fortunatamente disagi limitati

Genova - Si è svolto questa mattina, in occasione dello sciopero del trasporto aereo, un presidio organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti davanti all'Aeroporto Cristoforo Colombo. A quanto trapela i disagi per lo scalo genovese sono stati pochi.



Motivazioni - «La protesta è nata dall’assenza di interlocuzione con il Governo e con il Ministero competente sulle condizioni di un settore che necessiterebbe di un maggior dialogo con le parti sociali, a tutti i livelli, vista l’importanza che ricopre per la produttività complessiva del sistema industriale del Paese - così i sindacati - Esiste un eccessivo numero di aeroporti in competizione fra loro, unitamente a discutibili e inadeguate politiche regionali e locali che hanno impedito uno sviluppo sistemico del trasporto aereo. Inoltre numerose aziende del settore, anche storiche, sono fallite o sono state drasticamente ridimensionate nel corso degli ultimi quindici anni. Persiste poi, presso lo scalo Cristoforo Colombo di Genova, il problema del monopolio di Alitalia, che di fatto comporta per l’utenza un innalzamento delle tariffe aeree del tutto ingiustificato, specie per le tratte nazionali».