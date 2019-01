Sciopero degli autobus, verso la revoca lo stop previsto per il 21 gennaio

Genova - Dopo un incontro in Comune coi capigruppo, i sindacati dei lavoratori AMT hanno annunciato una possibile revoca dello sciopero dei bus previsto per lunedì 21 gennaio.



Vista l'apertura da parte di Comune e Regione, lo sciopero di 4 ore indetto per il prossimo lunedì potrebbe essere annullato. Grazie a questo rinnovato dialogo, infatti, i sindacati auspicano di poter ottenere che i lavoratori AMT non vedano modificate le normative che regolamentano il loro lavoro in maniera peggiorativa senza bisogno di ulteriori mobilitazioni.