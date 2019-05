Sciopero del trasporto aereo, i voli cancellati in arrivo e partenza

Genova - A causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto da alcune sigle sindacali, il giorno sono previste possibili ripercussioni sull'operatività dei voli. Di seguito, l'elenco dei voli coinvolti dall'agitazione. Per tutte le informazioni su rimborsi e riprotezioni consigliamo di rivolgersi alla propria compagnia aerea.



MODIFICHE AI VOLI

IN ARRIVO



U22465 da Londra Luton CANCELLATO



LH260 da Francoforte CANCELLATO



AF1516 da Parigi CANCELLATO



KL1565 da Amsterdam CANCELLATO



EG253 da Kiev CANCELLATO



FR972 da Londra Stansted CANCELLATO



LH1944 da Monaco CANCELLATO



U21935 da Manchester CANCELLATO



EG220 da Tirana CANCELLATO



IN PARTENZA



AF1417 per Parigi CANCELLATO



U22466 per Londra Luton CANCELLATO



LH261 per Francoforte CANCELLATO



AF1517 per Parigi CANCELLATO



KL1566 per Amsterdam CANCELLATO



EG254 per Kiev CANCELLATO



FR973 per Londra Stansted CANCELLATO



LH1945 per Monaco CANCELLATO



U21936 per Manchester CANCELLATO



Eg219 per Tirana CANCELLATO