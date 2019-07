Sciopero del trasporto aereo, la situazione al Colombo

Genova - A causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto da alcune sigle sindacali, il giorno venerdì 26 luglio saranno possibili ripercussioni sull'operatività dei voli. Di seguito, l'elenco dei voli coinvolti dall'agitazione:



IN ARRIVO



BA2688 da London Gatwick (arrivo previsto alle 09:40) - CANCELLATO



LH260 da Francoforte (arrivo previsto alle 10:10) - CANCELLATO



AZ1383 da Roma Fiumicino (arrivo previsto 10:55) - CANCELLATO



AF1516 da Parigi CDG (arrivo previsto alle 11:55) - CANCELLATO



LH1948 da Monaco (arrivo previsto alle 13:05) - CANCELLATO



KL1565 da Amsterdam (arrivo previsto alle 13:25) - IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO



AZ1395 da Roma Fiumicino (arrivo previsto 14:35) - CANCELLATO



IN PARTENZA



BA2689 per Londra Gatwick (partenza prevista alle 10:30) - CANCELLATO



LH261 per Francoforte (partenza prevista 10:51) - CANCELLATO



AZ1384 per Roma Fiumicino (partenza prevista alle 11:40) - CANCELLATO



AF1517 per Parigi CDG (partenza prevista alle 12:35) - CANCELLATO



LH1949 per Monaco (partenza prevista alle 13:40) - CANCELLATO



KL1566 per Amsterdam (partenza prevista 13:55) - IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO



AZ1386 per Roma Fiumicino (partenza prevista alle 15:20) - CANCELLATO