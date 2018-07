Sciopero dell´autotrasporto, previsto un vertice in Prefettura

I sindacati a Toti: «il nostro obiettivo è ridurre i tempi di attesa, ma ad oggi abbiamo ottenuto solo promesse».

Genova - «Caro Presidente, le organizzazioni sindacali soggetti responsabili che hanno dichiarato 3 giorni di sciopero a nome e per conto di tutti i lavoratori camionisti genovesi che con professionalità esercitano da sempre il loro lavoro per far sì che il porto di Genova possa raggiungere i "famosi record" di container movimentati a scapito del tempo della loro vita familiare e spesso con rischi di incidenti gravi e addirittura mortali. Le ricordiamo che è da febbraio 2018 che abbiamo iniziato il percorso di vertenza e di lotta per ridurre i tempi d'attesa nei vari terminal portuali»: lo hanno annunciato Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti Genova.



Accordo - «Con la mediazione intelligente dell'Autorità di sistema portuale di Genova e Savona siamo giunti a una ipotetica intesa che purtroppo per problemi di rappresentanza delle controparti (Anita Confindustria) e di numerose società che non fanno riferimento alle associazioni datoriali ci impediscono ad oggi di rendere veramente esigibile l'accordo stesso. Sappia signor presidente che il nostro obiettivo vero è la riduzione dei tempi d'attesa, ma ad oggi abbiamo ottenuto solo promesse. Ci aiuti affinché ciò si realizzi. Non ci critichi a buon mercato, noi non lo meritiamo - hanno proseguito - Domani alle ore 11 siamo convocati in prefettura: venga anche lei che sicuramente da come ha scivolato nel famoso scivolo della Costa, saprà farci scivolare in questa vertenza che per colpa di ritardi della politica, delle istituzioni e delle aziende, ci ha costretto ad effettuare di questi primi due giorni di sciopero», hanno concluso i sindacati.