Sciopero nazionale degli autotrasportatori, Genova colpita anche domani: lunedì nero per la viabilità

Genova - Un inizio di settimana da dimenticare. Questo lunedì si apre con uno sciopero dei tir che durerà fino alla mezzanotte di domani, cosa che potrebbe causare non pochi disagi a una già provata viabilità cittadina: le zone più a rischio sono lungomare Canepa, San Benigno e Guido Rossa.



Lo sciopero - La protesta nazionale indetta per la giornata di oggi da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti non ha lasciato indifferenti gli autotrasportatori e gli autisti dei pullman genovesi, che hanno deciso di prendervi parte per opporsi alle modifiche in discussione al Parlamento Europeo in merito ai tempi di riposo.

Nel caso di Genova, però, i manifestanti hanno deciso di portare avanti lo sciopero anche nella giornata di domani, il tutto per cercare di sensibilizzare le istituzioni sul problema delle lunghe code ai varchi portuali. Tutto questo va ad aggiungersi ai notevoli disagi causati dalla temporanea chiusura di corso Perrone, fondamentale per la messa in atto dei lavori propedeutici alla demolizione del Morandi.