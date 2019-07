Sciopero trasporto pubblico, a Genova garantito il servizio regolare taxi

Genova - Il Coordinamento sindacale genovese taxi comunica che il 24 luglio, in occasione dello sciopero nazionale del trasporto pubblico nazionale, sarà garantito a Genova servizio regolare.



Servizio regolare - «Esprimiamo solidarietà ai lavoratori dipendenti del trasporto pubblico locale – dichiara Attilio Dondero, portavoce del Coordinamento - e auspichiamo che possano trovare risposta alle loro legittime rivendicazioni. A Genova, a esclusione di Cgil, Cisl e Uil, tutte le sigle aderenti al nostro Coordinamento non aderiranno allo sciopero e pertanto il servizio garantito sarà regolare. Per quanto riguarda il comparto taxi, auspichiamo che il dialogo avviato con il Governo continui e in tempi rapidi possa portare a risultati concreti nell'accoglimento delle modifiche alla circolare del ministero degli Interni sia per la regolamentazione delle piattaforme di intermediazione, la disciplina del foglio di servizio e la costituzione dell'apposito registro nazionale delle imprese del settore». Anche il servizio Radiotaxi 5966 funzionerà regolarmente.