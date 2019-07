Scontri in piazza Corvetto, denunciate altre 22 persone

Genova - Hanno partecipato agli scontri di piazza Corvetto dello scorso 23 maggio, per questo ventidue genovesi, di età compresa tra i 20 e i 56 anni, sono stati denunciati dalla Digos.



Indagini - Come riscontrato dalla Polizia molti degli indagati hanno utilizzato, per non essere riconosciuti, la tecnica di cambiarsi indumenti e travisarsi durante gli scontri, ma proprio il lavoro di analisi delle immagini ha portato comunque al loro riconoscimento. I reati mossi a carico dei denunciati sono resistenza aggravata, porto di oggetti atti ad offendere, getto pericoloso di cose, danneggiamento, travisamento e alcuni di essi per accensione pericolosa e lancio di fumogeni. La Digos di Genova è ancora al lavoro per identificare altri soggetti le cui condotte integrano estremi di reato.