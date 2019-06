Scontro bus-auto a Principe, 5 feriti lievi: al Gaslini due bambini di 11 e 2 anni

Genova - Intorno alle 18 di ieri pomeriggio la rotonda di via Fanti d'Italia - la via limitrofa alla stazione della metropolitana di Principe - è diventata suo malgrado teatro di un incidente in cui sono rimasti coinvolti un autobus e una macchina.



Il sinistro - Nello scontro sarebbero rimaste lievemente ferite 5 persone, tra cui due bambini (rispettivamente di 11 e 2 anni) e un 75enne, i primi accompagnati in ambulanza al Gaslini e il terzo al Galliera, tutti puramente in via precauzionale. Sul posto - oltre al personale del 118 - anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso.