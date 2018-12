Scoperto a rovistare nelle auto in sosta, 58enne in manette

Genova - Un uomo di 58 anni è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Giovedì notte un residente di via Piaggio ha chiamato la polizia perché ha notato una persona scassinare le auto in sosta.



Fuga - Il 58enne, che all’arrivo degli agenti era fuggito, è stato notato mentre cercava di nascondersi dietro un cancello. L’uomo, appena bloccato, ha cercato di sottrarsi all’arresto spintonando i poliziotti che volevano controllare i sacchetti al cui interno c’erano tredici pandolci e diversi generi alimentari che secondo la ricostruzione della polizia erano stati sottratti dal baule di un’automobile. Sotto il maglione il 58enne nascondeva una torcia elettrica con batterie di ricambio e un mazzo di chiavi, mentre dentro gli slip celava 1295 euro in contanti.