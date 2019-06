Scoperto a vendere merce contraffatta: 57enne nei guai

Sequestrati 187 articoli venduti illegalmente

Genova - Centottantasette articoli di merce non contraffatta messa in vendita illegalmente e un uomo di 57 anni denunciato: è successo ieri in via San Martino da parte degli agenti della polizia locale.



Soldi - Il 57enne, alla vista degli agenti, ha cercato di liberarsi di 480 Euro passandoli ad un’altra persona. I poliziotti del Reparto Vivibilità della Municipale hanno notato il gesto e sequestrato i soldi.



Prodotti - Non è tutto, perché gli agenti hanno notato merce che riportava marchi di note firme della moda internazionale. L’uomo sarà denunciato per ricettazione e vendita di prodotti contraffatti.