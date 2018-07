Scoperto a vendere profumi contraffatti, denunciato

L'uomo è stato scoperto con la merce nascosta dentro una valigia

Genova - Trenta confezioni di profumo contraffatto sequestrate e un uomo di 30 anni denunciato: è l’operazione effettuata dalla Polizia Locale nell’ambito del contrasto al commercio abusivo.



Controlli - Ieri intorno alle 12 gli agenti sono passati in via Buozzi e hanno notato una discussione accesa tra una ragazza e l’uomo che poi si è allontanato. La giovane avvicinata dagli uomini della Municipale ha raccontato che il 30enne l'ha fermata fingendo di essere un rappresentante di cosmetici, in giro con la propria auto e il campionario di profumi di marca. Essendo però costretto a rientrare a casa con l’aereo, il venditore si doveva liberare di tutti i flaconi che trasportava sulla sua auto vendendoli a prezzo stracciato ai passanti.



Confezioni - Gli agenti sono ripartiti e hanno fermato il veicolo: i poliziotti durante un controllo hanno scoperto un trolley con trenta confezioni di profumo che somigliavano a quelli di prestigiose marche, ma con nomi non propriamente esatti, come "acqua di ciò - armane gode" e simili e una fattura emessa da un grossista orientale e intestata ad una ditta con sede a Napoli per l’acquisto dei prodotti. Al 30enne sono stati sequestrati tutti i prodotti contenuti nel bagagliaio mentre la bolla è stata trasmessa alla Guardia di Finanza che svolgerà gli opportuni accertamenti.