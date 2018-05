Scoperto con diciannove chili di droga, 57enne in manette

Genova - Diciannove chili di droga in auto, arrestato: il protagonista della vicenda è un uomo di 57 anni, milanese residente in Spagna, incensurato e attivista di un’associazione ecologista. E' successo martedì scorso sulla A7 verso Genova, nell’area di servizio “Giovi Sud”.



Droga - La polizia stradale ha scoperto il maxi quantitativo di stupefacente durante alcuni controlli effettuati sull’auto: gli agenti hanno sequestrato undici chili di marijuana in buste sottovuoto e otto di hashish divisi in tavolette.



Figlio - Dopo l'arresto da parte della polizia stradale di Sampierdarena, la squadra mobile di Milano ha controllato la sua casa a Milano e ha fermato il figlio di 37 anni per il possesso di quasi altri 8 kg di droga e 200 mila euro in contanti. Il 57enne è stato condotto nel carcere di Marassi.