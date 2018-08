Scricchiolii dal moncone di ponte Morandi, la Procura è pronta ad autorizzarne l´abbattimento

Genova - In caso di pericolo concreto la Procura di Genova è pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone di ponte Morandi, situato sopra gli edifici evacuati di via Porro.



Le disposizioni della Procura - Nelle ultime ore alcuni inquietanti scricchiolii proveniente dal moncone di ponte Morandi hanno portato all'interdizione dell'area anche ai mezzi di soccorso, oltre che ai cittadini impegnati nel recupero di oggetti personali dalle abitazioni evacuati.

Il moncone in questione è stato sequestrato lo scorso venerdì 17 agosto, ma in caso in cui i vigili del fuoco ritenessero che il pericolo potesse farsi concreto la Procura provvederà tempestivamente a dissequestrarlo per autorizzarne l’abbattimento.