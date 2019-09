Scritta inneggiante le foibe compare alla Festa dell´Unità: il Pd si dissocia

Genova - "W il Pd, W le Foibe": questa la scritta comparsa la notte scorsa in piazza Martinez (a San Fruttuoso), dove dal 6 all'8 settembre ha avuto luogo la Festa dell'Unità del Pd, i cui membri - sconcertati - non hanno mancato di dissociarsi da un gesto «vigliacco e inqualificabile, del quale siamo vittime e dal quale ci dissociamo nella maniera più assoluta».



Il commento del Pd - «Un insulto alla memoria, completamente estraneo alle nostre posizioni e che abbiamo immediatamente denunciato alle autorità competenti, già intervenute con un sopralluogo e impegnate nelle indagini del caso» si legge in una nota stampa del Partito Democratico, in cui viene inoltre sottolineato come i membri del Pd abbiano «immediatamente richiesto la rimozione della scritta agli amministratori locali». «Rispetto al dramma delle foibe, il Pd non ha mai aperto ad alcuna forma di negazionismo e si è sempre dimostrato favorevole e partecipe, sia a livello locale che nazionale, alla Giornata del Ricordo» conclude la nota: «Questo gesto vandalico in piazza Martinez è un fatto molto grave, che danneggia anche il nostro partito e la sua immagine. Ci auguriamo che vengano al più presto individuati i responsabili e non accettiamo le strumentalizzazioni e le accuse di chi ci addita come complici di quanto avvenuto. I nostri valori e la nostra storia lo dimostrano».