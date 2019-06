Scritte anarchiche sulla sede genovese della Rai: al vaglio il sistema di videosorveglianza

Genova - Risveglio poco piacevole questa mattina per i dipendenti della Rai, che - una volta arrivati sul posto di lavoro - si sono trovati davanti la facciata della loro sede di corso Europa imbrattata con scritte anarchiche.



I graffiti - Sui muri esterni dell'edificio campeggiano da qualche ora alcune scritte evidentemente anarchiche come «No 41 Bis» e «Stato Boia», mentre una vetrata della struttura è stata decorata con un riferimento a due detenute anarchiche - finite in carcere a L'Aquila a seguito dell'operazione Scripta manent - che da circa una settimana sono in sciopero della fame («Solidarietà con i prigionieri in sciopero della fame»). Il tutto "accompagnato" dal tipico marchio anarchico, la "A" cerchiata.

Sull'episodio indagano la Digos e la Polizia scientifica, che al momento stanno analizzando le telecamere della zona e il sistema di videosorveglianza della struttura.