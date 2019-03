Scritte contro Bucci il via Alessi: è giallo

Le scritte sono comparse la scorsa notte in via Alessi, a Carignano

Genova - “Ruffiano con i ricchi, bullo con i misci. Bucci infame”: sono le scritte apparse contro il sindaco di Genova la scorsa notte in via Alessi a Carignano, dove abita il primo cittadino.



Frasi - Altre scritte contro il primo cittadino erano comparse lo scorso mese: Le frasi potrebbero far riferimento alle multe fatte dalla polizia municipale alle auto parcheggiate nella via dove abita Marco Bucci ed episodio su cui lo stesso sindaco era già intervenuto. Sono in corso le indagini da parte degli uomini della Digos per fare luce sull’accaduto.



Scritte - Sul tema ha parlato proprio lo stesso sindaco a margine di una conferenza stampa a Palazzo Tursi: «Non ho visto le frasi, sono uscito di casa molto presto, alle 7.15. Penso che si commentano da sole, nella vita di tutti i giorni sto con tutti».