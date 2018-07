Scuola Contubernio, grande festa del `Centro Estivo`

Genova - A partire dalle ore 18.00, nel campo sportivo della Scuola Contubernio, ci sarà la festa finale con un programma coinvolgente e variegato, che spazia dal torneo di calcio per i bambini, alle esibizioni sportive di taekwondo e hip-hop, ai balletti con le Maestre e con le Educatrici, dallo spettacolo di magia (a cura del Club Lanterna Magica) al “Saremo famosi…” e, per concludere in bellezza, la proiezione del video-ricordo, la sorpresa di #illuminaContu e nutella-party, focaccia e tante altre sorprese.



L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (telefono 010/503306) ha organizzato, per il ventiquattresimo anno consecutivo, in Via Amarena 11 (San Fruttuoso - sopra Piazza Solari) il Centro Estivo rivolto a tutti i bambini genovesi fra i 2 e i 14 anni. Il Centro Estivo, attivato Mercoledì 13 Giugno, durerà sino a Martedì 31 Luglio compreso e riprenderà da Lunedì 20 Agosto sino all’inizio della Scuola (venerdì 14 Settembre ultimo giorno di centro estivo), con orario 7.15/17.30; il pasto è interno, preparato direttamente nelle cucine della Scuola e per i bambini con intolleranze/allergie alimentari (con regolare certificazione medica) il pasto è stato

personalizzato/differenziato, con la massima attenzione possibile.