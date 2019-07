Scuola Contubernio, questa sera dalle 19 la gara di torte

Genova - La Scuola “Contubernio D’Albertis” organizza, per stasera a partire dalle 19 la “Gara delle Torte” (torte dolci e torte salate), gara rivolta a tutte le Mamme che desiderano mettersi alla prova e preparare, in prima persona, le loro specialità!



L’iniziativa si terrà nel campo sportivo della Scuola in Via Amarena 11 (Genova-San Fruttuoso, sopra Piazza Solari) e la Giuria inizierà a valutare ed assaggiare le torte a partire dalle ore 19.30.



Prima e dopo l’esame e l’assaggio delle torte, spazio ai bambini con i balletti musicali, le esibizioni sportive e giochi liberi “a piacere” nel campo sportivo di Via Savelli. Ci saranno anche stands “informativi” con la modulistica relativa al Centro Estivo del Contubernio (che proseguirà per tutti i bambini dai 2 ai 13 anni sino a mercoledì 31 luglio compreso e che riprenderà a partire da lunedì 19 agosto sino all’inizio della scuola), all’English Summer Camp (progetto estivo di Educo Camp con Docenti madrelingua), al Summer Robotica, ai laboratori di scienze e magia e alle attività sportive del prossimo A.S. 2019/20 (ginnastica ritmica, danza propedeutica, hip-hop, mini-basket, mini-volley, taekwondo, atletica, pallamano, rugbytots per i più piccoli, scuola calcio, etc.).