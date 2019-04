Segnaletica orizzontale cancellata e ridipinta, in via Barabino cresce il rischio incidenti

Genova - A causa dei numerosi cambiamenti alla viabilità della Foce, via Barabino è continuamente a rischio incidenti. Le linee tratteggiate molto spesso traggono in inganno, soprattutto perché - in virtù delle continue modifiche al traffico della zona - la segnaletica orizzontale è stata a più riprese "cancellata" con della vernice nera e successivamente ridipinta.



Urgono soluzioni - «Io stesso mi sono reso conto che - soprattutto all'imbrunire - coi fari delle auto le strisce cancellate si intravedono, causando seri problemi» spiega l'Assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Genova Stefano Balleari: «La questione è stata segnalata, in questo caso non ad Aster - che si occupa di solito di questo genere di cose - ma a Itinera, responsabile del cantiere sul Bisagno. A seguito di ciò, è stato dunque effettuato un "esperimento" e la ditta ha provveduto a scarificare intanto la parte di asfalto compresa tra corso Torino e piazza Palermo: raschiando l'asfalto e ridipingendolo pare che la cosa abbia funzionato, dunque - nei tempi e nei modi consentiti - prevediamo di applicare lo stesso provvedimento a tutta l'area coinvolta».